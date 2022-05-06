Belediye “hedik” dağıttı

Kültürümüzde Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez nedeniyle Cuma Pazarı, Huzur Cami, Buhara Cami, Abdibey Cami Önü, Belediye Binası önü, Özdoğanlar Kavşağı ve Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlara hedik dağıtıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

