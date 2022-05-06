Belediye “hedik” dağıttı
Çorum Belediyesi, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında şehrin belirli bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara “hedik” ikramında bulundu.
Güncel 06.05.2022, 18:39
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Kültürümüzde Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez nedeniyle Cuma Pazarı, Huzur Cami, Buhara Cami, Abdibey Cami Önü, Belediye Binası önü, Özdoğanlar Kavşağı ve Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlara hedik dağıtıldı.
(Taner ŞİMŞEK)
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