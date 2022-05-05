Belediye hedik dağıtacak
Çorum Belediyesi, Hıdrellez etkinlikleri kapsamında Çorum'un belirli bölgelerinde kurulacak stantlarda etkinliğe katılan vatandaşlara “hedik” ikramında bulunacak.
Güncel 05.05.2022, 18:56
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Çorum Belediyesi, kültürümüzde Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez nedeniyle Cuma Pazarı, Huzur Cami, Buhara Cami, Abdibey Cami Önü, Belediye Binası Önü, Özdoğanlar Kavşağı ve Kadeş Barış Meydanı’nda vatandaşlara hedik dağıtılacağını belirtti.
Bu kapsamda yarın (6 Mayıs 2022 Cuma) saat 13.30’da yapılacak Geleneksel Hedik ikramına tüm Çorum halkı davet edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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