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Belediye HDPE boru aldı

Çorum Belediyesi su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere boru ve ek parçaları satın aldı.

Güncel 01.12.2021, 19:40
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Belediye HDPE boru aldı

2021 Yılı HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımı  mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.
Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’ndaki ihalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi.


Buna göre Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde kullanılmak üzere 21 Kalem HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları Alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 122 bin 479 TL olan ihalede Fırat Plastik Kauçuk Sanayi teminat eksikliği nedeniyle elendi. 
İhalede en düşük teklifi Mehmet Akçin 1 milyon 53 bin 783 TL ile verirken, Meridyen Tesisat 1 milyon 260 bin, FMG Mimarlık 1 milyon 294 bin 450 TL, Mesa Üst Alt Yapı Sanayi 1 milyon 348 bin 432 TL, Anadolu Sulama Malzemeleri 1 milyon 394 bin 92 TL, FMB Hırdavat ise 1 milyon 435 bin 999 TL teklif sundu.
Komisyon Başkanı Sayın firmalara sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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