Belediye hayvanlar için yem satın aldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü içinde bulunan Rehabilitasyon Merkezi, Evcil Hayvan Parkı ve hizmet sahasındaki hayvanların beslenmelerinde kullanılmak üzere 12 kalem Tane Yem, Kafes Tavuk Yumurta Yemi, Civciv Büyütme Yemi, Koyun-Keçi Süt Yemi, Kuzu Büyütme ve Pelet Sığır Besi Yemi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 202 bin 60 TL olan ihalede TT Turkuaz Turizm Taşımacılık 298 bin 900 TL, Avantaj Kurumsal Hizmetler Turizm ise 394 bin 600 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

