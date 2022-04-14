Belediye hayvan yakalama ve işaretleme ekipmanları aldı

Belediye, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sahipsiz hayvanların yakalanması, yakalanan hayvanların kısırlaştırılmasında kullanılmak üzere 11 kalemde çeşitli ekipmanların alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 180 bin 16 TL olan ihalede Vip Hayvancılık Veterinerlik 146 bin 550 TL teklif verirken, Sevgivet Veteriner Hizmetleri 162 bin 750 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

