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Belediye Halk Ekmek’ten tuzsuz ekmek

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası tuzsuz ekmek üretimine başlayarak ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

Belediye Halk Ekmek’ten tuzsuz ekmek

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası tuzsuz ekmek üretimine başlayarak ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:35
Belediye Halk Ekmek’ten tuzsuz ekmek

Halk Ekmek’in amacı hem ekmek fiyatlarında denge sağlamak hem de vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ekmek sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Halk ekmek olarak yeni bir hizmete daha başladık. Özellikle adaylık döneminde hemşehrilerimizden gelen Halk Ekmeğin Tuzsuz Ekmek üretimine yönelik bir talep vardı. Yeşilay Derneği’mizin bu konuda talepleri oldu. Hemşehrilerimiz ne isterse biz onu yaparız dedik ve Halk Ekmek olarak tuzsuz ekmek üretimini başlattık” dedi.

Halkımızın sağlığı ve sıhhati bizim için çok önemli diyen Başkan Aşgın, “Bu noktada kar amacı gütmeksizin hizmet üretiyoruz. Burada görüyorum ki belediyemizin her biriminde olduğu gibi bütün arkadaşlarımız aşkla, şevkle çalışıyorlar. Bu güzel çalışmadan dolayı ben ilgili başkan yardımcımıza, müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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