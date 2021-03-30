Belediye GES yaptırıyor

Güneş Enerji Santrali Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 9 firma katılarak teklif verdi. Firmaların belgelerin ve tekliflerin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 7 milyon 166 bin 850 TL olan ihalede en düşük teklifi 7 milyon 472 bin TL ile Masfen İnşaat Enerji Sanayi verdi. İhaleye katılan IPC Mühendislik Elektrik 7 milyon 520 bin TL, Girişim Elektrik 7 milyon 579 bin TL, Tarhanlıoğlu Elektrik 7 milyon 766 bin 660 TL, Evren Mühendislik 7 milyon 786 bin TL, Göktekin Enerji 8 milyon 268 bin 139 TL, Aydın Uslu KNC Makine Elektrik ortaklığı 8 milyon 300 bin TL, Mehmet Akif Keleş 8 milyon 416 bin TL ve Alya YM Mühendislik 8 milyon 440 bin 44 TL teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Nurdan AKBAŞ)

