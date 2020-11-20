Belediye, Gençlik Orkestrası kurdu

Eğitime destek kurslarıyla öğrencilerinin eğitimlerine destek verdiklerini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde müzik kurslarına katılan başarılı öğrencilerin de içerisinde yer aldığı Gençlik Orkestrası’nın çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başkan Aşgın, “Gençlerimize kültür ve sanat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve bireysel becerilerini ortaya çıkarmaları için her türlü imkanı sunuyoruz. Kurslarda başarılı olan gençlerimiz yine merkezler bünyesinde çeşitli faaliyetlerde yeteneklerini gösterme imkânı buluyor. Hocalarımız Atakan Tetik, Erman Toptaş ve Merve Karaca, merkezimizdeki çeşitli enstrüman kurslarından yetişen öğrencilerle Çorum Belediyesi Gençlik Orkestrasını oluşturdu. Merkez hocalarının şefliğinde çalışmalarına başlayan koro çalışmalarını tamamladıktan sonra hemşehrilerimize konserler verecek” diye konuştu.

(Haber Merkezi)