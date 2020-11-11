Belediye Gençlik Merkezleri’nden Atatürk’ü anma töreni
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde anma töreni düzenlendi.
Güncel 11.11.2020, 21:56
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82.yıl dönümü dolayısıyla Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde kurs gören gençler tarafından pandemi tedbirlerine riayet edilerek bir anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Çorum Belediyesi’ne ait Gençlik Merkezlerinde etkinlikler, gençler tarafından okunan Atatürk ve kurtuluş mücadelesi şiirleri ve ardından Atatürk’ün sevdiği şarkıların yine gençler tarafından seslendirilmesiyle son buldu.
(Haber Merkezi)
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