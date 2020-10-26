Belediye, fitness seanslarına kayıtlar başladı

Sporu yaşam biçimi haline getirmek için çalıştıklarını ve 2021 yılının Çorum için aynı zamanda spor yılı olacağının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, " Hemen her mahallemizde spora dair bir projemiz yer alacak. Hemşehrilerimizin sporu yaşam biçimi haline getirmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. 2021 yılında tamamlayacağımız spor tesislerimizle birlikte Çorum, sporun da merkezi olacak." dedi.

Fitness seanslarına kayıtların başladığını söyleyen Başkan Aşgın, kayıt yaptırmak isteyen hemşehrilerimiz Ulukavak ve Kale Mahalle Spor Tesislerimiz, Buhara Kültür Merkezimiz ve Kadın Kültür Merkezlerimize başvurabilirler. Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden uyarlanan spor salonlarımızda hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile spor yapabilirler. Koronavirüse karşı aldığımız önlemler kapsamında kayıtlarımız kontenjanlarla sınırlı olacaktır." dedi.