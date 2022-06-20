Belediye filtre satın alıyor
Çorum Belediyesi filtre alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Güncel 20.06.2022, 18:50
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda ihale düzenlendi.
Çorum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Tesisi için 105 kalem filtre malzemesini kapsayan ihale için iki firma teklif verdi. Firmaların teklif ve belgelerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti 477 bin 528 TL olan ihalede HME İş Makineleri Yedek Parça 373 bin 917 TL teklif sunarken, Kaya Grup Endüstriyel Filtre ise 395 bin 517 TL’lik teklif verdi.
Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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