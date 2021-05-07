Belediye Fen Lisesi Sokakta altyapı yapıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fen Lisesi Sokak’ta devam eden kanalizasyon hattı çalışmasını yerinde inceledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışması hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Şehrin her noktasında belediyemizin bir ekibinin çalışma yaptığını görüyoruz. Nerede bir sıkıntı varsa bir ihtiyaç varsa onu gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bir yandan mevcut altyapı hatlarının bakım onarım ve yenilemesini yaparken diğer taraftan da yeni yerleşime açılan yerlerde altyapıyı oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Fen Lisesi Sokağımızda yürüttüğümüz çalışma. Burada 350 metre uzunluğunda 300 mm muflu beton kanalizasyon hattını parsel bağlantılarını koyarak yapıyoruz” dedi.



