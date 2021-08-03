Belediye ev temizliği ve kuaför hizmeti satın aldı

Ev temizlenmesi hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise tekliflere geçildi. Belediye’nin sosyal yardım hizmetleri kapsamında 500 adet ev temizliği ve bu evlerde yaşayan 280 adet erkek vatandaşa kuaförlük hizmetinin kısmi zamanlı olarak verilmesini kapsayan yaklaşık maliyeti 210 bin 36 TL olan ihalede Rüya Catering 122 bin 400 TL, Emrah Çıvgın 150 bin 500 TL, Yalçın Demirci 161 bin 950 TL, Sistem Entegre 168 bin 400 TL, Mustafa Balcı 179 bin 50 TL, Seher Çakır 180 bin 480 TL ve Gülşen Uysal 209 bin 560 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Murat SARIKOCALAR)

