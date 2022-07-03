Belediye eskiyen kırmızı çizgileri yeniledi

Çorum merkezde bugüne kadar eskiyen kırmızı çizgiler Çorum Belediyesi tarafından yenilendi.

Yaya güvenliğinin öncelenmesi konusunda farkındalık oluşturmak için 2021 yılında 81 ilde eş zamanlı yapılan yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmasının üzerinden geçen sürede kırmızı çizgilerin kullanıma bağlı olarak solmasının üzerine Çorum Belediyesi harekete geçti.

Belediye Ulaşım Hizmetleri yol çizgi boya ekibi trafiğin en az olduğu gece saatlerinde kırmızı çizgileri yeniledi.



(Haber Merkezi)

