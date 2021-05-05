Belediye Erzurum Dede Parkında yol çizgi çalışması yaptı

Havaların ısınmasıyla birlikte yol çizgi çalışmalarını başlatan Çorum Belediyesi bir yandan yeni açtığı yolları asfalt serimine hazırlıyor bir yandan da asfaltı tamamlanan bölgelerde yol çizgi çalışması yapıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol-çizgi ekipleri Erzurum Dede Parkı önünde yenilenen yolda oto park çizgi çalışması yaptı. Erzurum Dede türbesini ziyarete gelenlerin araçlarını park ederken sorun yaşamamaları için yapılan uygulama ile parkın cazibesi de arttı.



