Belediye Erzurum Dede Parkında yol çizgi çalışması yaptı
Çorum Belediyesi şehrin güzide parklarından biri olan Erzurum Dede Parkı önünde araçların park yerlerinde yol çizgi çalışması yaptı.
Güncel 05.05.2021, 01:53
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Havaların ısınmasıyla birlikte yol çizgi çalışmalarını başlatan Çorum Belediyesi bir yandan yeni açtığı yolları asfalt serimine hazırlıyor bir yandan da asfaltı tamamlanan bölgelerde yol çizgi çalışması yapıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol-çizgi ekipleri Erzurum Dede Parkı önünde yenilenen yolda oto park çizgi çalışması yaptı. Erzurum Dede türbesini ziyarete gelenlerin araçlarını park ederken sorun yaşamamaları için yapılan uygulama ile parkın cazibesi de arttı.
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