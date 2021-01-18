Belediye Engelli Eğitim Merkezi yeniden açıldı

Yaklaşık 2 aylık hasretin sona erdiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Güllerine tekrar kavuşan merkezimiz şimdi cıvıl cıvıl. Engelsiz bir yaşam için aşkla çalışıyoruz” diyerek, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

(Haber Merkezi)