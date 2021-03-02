Belediye Encümeni’ne “ortak hizmet” için yetki verildi

Çorum Belediyesi’nin Çorum ili sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara 325 bin lirayı geçmeyecek şekilde ortak proje ve yardım yapmasına ilişkin Encümen’e yetki verilmesine dair gündem maddesi CHP ve MHP’li üyelerin itirazlarına rağmen AK Parti üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

“HER ŞEYİ ENCÜMEN KARAR ALACAKSA 37 MECLİS ÜYESİ NE İÇİN VAR?”

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında yapılan toplantıda ilgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında CHP Grubu adına söz alan söz alan Nazik Bulut, Belediye Kanunu’nun 75. maddesinde Belediye’nin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına dernek ve vakıflarla yapacağı işbirliklerinin belirlendiğini söyledi. Buna göre Belediye’nin nakdi yardım yapamadığını ancak proje yapabileceğini kaydeden Bulut, “Maalesef burada Meclis’in karar alması gereken bir konuda Encümen’e yetki verilmek isteniyor. Her şeyi Encümen karar alacaksa 37 Meclis üyesi ne için var? Kamu kurumlarıyla işbirliği zaten yapılıyor. Hangi vakıf ve derneklere 325 bin lira aktarılacak?” diye sordu.

Bugün kamuya yararlı bir dernek veya vakfın durumunun yarın ne olacağının bilinmediğini ve yakın tarihte bunun kötü örneklerini de yaşadıklarını anımsatan Bulut, “Burada ben yaptım oldu mantığı var. Yapılacak yardımların Belediye Meclisi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yapılması gerekiyor” dedi.

YILMAZ VE AYDOĞAN ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan gündem maddesinin görüşülmesi esnasında CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Suat Aydoğan arasında gerginlik yaşandı.

Yılmaz, “Meclis açıkça baypas ediliyor. Dün Türkçe Olimpiyatları için de yardım yapıldı, bugün onlara küfrediliyor. Vakıflara, derneklere veya kamu kurumlarına yardım yapılacaksa buyurun Meclis’in gündemine getirin” dedi.

Bu esnada Yılmaz ile Aydoğan arasında yaşanan sözlü tartışma, AK Parti ve CHP’li üyelerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Toplantıda gerginliğin artması üzerine İsmail Bölükbaş, 10 dakikalık bir ara verdiğini açıkladı. Yapılan aranın ardından tekrar başlayan oturumda ilgili gündem maddesinde “yardım ve işbirliğinin 31 Aralık 2021’e kadar geçerli olması”na ilişkin değişiklik yapıldıktan sonra oylamaya sunuldu. CHP ve MHP üyelerinin “hayır” oyuna karşılık AK Parti’nin “evet” oyuyla söz konusu madde kabul edildi. (Haber Merkezi)