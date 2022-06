Belediye en acı günlerinde yanlarında oluyor

Çorum’da vefat eden ve burada defnedilen her kim olursa olsun bir tepsi börek göndererek taziye dileklerini ilettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmet demek. Biz belediyeciliği böyle düşünüp bu minvalde hizmet üretiyoruz. Nüfus Müdürlüğünden aldığımız veriler doğrultusunda şehrimizde dünyaya gelen her yavrumuz için hoş geldin bebek diyerek aileyi ziyaret ediyoruz, vefat edip de şehrimizdeki mezarlıklardan bir tanesine defnedilen her hemşehrimiz için bir tepsi börek göndermek suretiyle baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bunları yaparken tek düşüncemiz iyi günde de kötü günde de hemşehrilerimizle bir ve beraber olduğumuzu hissettirmek istiyoruz” dedi.

BUGÜNE KADAR 1471 AİLEYE BÖREK GÖNDERİLDİ

Uygulamayı başlattıkları günden bugüne kadar Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarına göre Çorum şehir mezarlıklarına defnedilen 1471 kişiye börek göndermek suretiyle taziye dileklerini ilettiklerini belirten Başkan Aşgın, bu uygulamayı bundan sonra da devam ettireceklerini söyledi. Aşgın, “Dua aldığımız işlerden bir tanesi. Ailenin en kederli gününde bizim arkadaşlarımız selamımız ve baş sağlığı dileklerimizle birlikte bir tepsi böreği götürüyor ve aileye taziye dileklerin iletiyor. Bunun çok hoş geri dönüşlerini alıyoruz. Çorum’da bu adet var ama özellikle şehir dışından gelenler yolda önümüzü kesip; ‘Başkanım, bizim cenazemize börek gönderdiniz, taziyelerinizi ilettiniz. Biz şehir dışından geliyoruz ve böyle bir uygulamayı daha önce hiç görmedik. Ne kadar mutlu olduğumuzu bilemezsiniz çok sağ olun’ şeklinde tepkiler veriyorlar. O zaman biz de kendimize ‘Evet biz güzel bir iş yapmışız’ diyoruz” diye konuştu.

GELENEĞİ BELEDİYE DEVAM ETTİRİYOR

Çorum’da cenazelere börek gönderildiğini, bunun yıllardan beri gelen bir adet olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, bunun unutulmaması gereken çok güzel bir adet olduğunu ve yaşatmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Aşgın, “Çorum’da taziye evine börek gider. Gelenlere ikram edilir ki cenaze sahipleri yemekle uğraşmasınlar. Bu bizim birbirimize duyduğumuz muhabbetin, sevgi ve saygının bir göstergesi. Kardeşliğin başkenti, medeniyetin ve kültürün merkezi Çorum’umuzda belediye olarak bu güzel geleneği yaşatıyoruz ve yaşatacağız” dedi.