“Belediye, emlakçı değil”
CHP Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, Çorum Belediyesi’nin sürekli arsa alıp arsa sattığını belirterek, “Belediye emlakçı değil” dedi.
Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı mali bütçesi ve stratejik planının görüşüldüğü Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda konuşan Özdel, CHP gurubu olarak Belediye Başkanı Aşgın’a arsa satış ve takas kokusunda yetki istendiği kimi zaman evet oyu, kimi zaman da hayır oyu kullandıklarını söyledi. Hayır oyu kullanırken de ‘arsaları neden, nasıl ve kime satacaksınız’ diye sorduklarını kaydeden Özdel, “Tüm Belediye Meclis üyeleri, Belediye yönetiminden bağımsız bir tavır içerisinde olarak Belediye’nin nasıl arsa ürettiğini ve neden sattığını tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.
Yeşil alan ve okul alanı olarak işaretlenen kimi yerlerin zaman içerisinde ya petrol istasyonu ya da işyeri olarak satıldığını anımsatan Özdel, “196 milyon lira arsa satışı yaparak bütçeyi denkleştirdiğinizi yazmışsınız. Çorum Çimento Fabrikası’nın yerini almak bir başarı değil. Tarih, bunun başarısız bir girişim olacağını yazacaktır. Biz emlakçı değiliz” dedi.
(Taner ŞİMŞEK)
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|16
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|12
|15
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|11
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
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|11
|26
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|11
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|11
|23
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|11
|22
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|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
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|11
|15
|11. Everton
|11
|15
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|11
|14
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|11
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|11
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|11
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|10
|18. Burnley
|11
|8
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|11
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|11
|5
|Takımlar
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|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
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|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
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|20
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|17
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|11
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|13
|6
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