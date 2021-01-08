Belediye elektrik üretecek

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Ocak ayı oturumunda konuşan Aşgın, Eskice Köyü’ne kuracakları güneş enerji santrali ile 500 kw, Buhara’da bulunan Perşembe Pazarı’nın üstüne kuracakları güneş enerji santrali ile 500 kw ve Mezbahane üstüne kuracakları güneş enerji santraliyle de 250 kw olmak üzere toplam 1.25 megawattlık elektrik üreteceklerinin bilgisini verdi. (Haber Merkezi)