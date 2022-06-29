Çorum'da zaman zaman etkisini artıran yağışlar sırasında olası su taşkınlarını engellemek için çalışma yapan belediye ekipleri, rögarların başında nöbet tutuyor. Sağanak yağmur süresince görev yapan ekipler rögarları tıkanmalara karşı temizleyerek açık tutuyor.

Öte yandan Çorum Belediyesi’nin son 3 yıl içinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının olumlu sonuçları da birçok bölgede kendini gösterdi. Önceki yıllarda aşırı yağmurlar sırasında su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde artık sel sorunun ortadan kalktığı görüldü.

Sel sorununun yaşandığı bölgelerden birisi olan Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde de yağmur suyu hattının yapılmasının ardından sel manzaraları tarihe karşıtı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, önceki yıllarda Küçük Abdullah Caddesi, Beytepe ve Kafkas Evler bölgesinden gelen sel sularının Cemilbey Caddesi’nde taşkına sebep olduğunu hatırlatarak, “Çorum Belediyesi’nin bölgede yaptığı yağmur suyu hattı çalışmasının ardından artık bölgemizde taşkın sorunu yaşanmıyor. Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederiz.” dedi.

(Haber Merkezi)

