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Belediye, e-ihale sistemine geçti

Çorum Belediyesi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na istinaden yapılan ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-ihale olarak yapacak.

Belediye, e-ihale sistemine geçti

Çorum Belediyesi, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na istinaden yapılan ihaleleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-ihale olarak yapacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:40
Belediye, e-ihale sistemine geçti

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı açıklamada “25.02.2011 tarihinde 27857 sayılı Resmi Gazetede Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır. 19.06.2018 tarihli resmi gazetede ihalelerin elektronik ortamda yapılacağı hususu düzenlenmiştir. 01.06.2019 tarihinden itibaren de Çorum Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden yapılan ihaleler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda teklif verme usulüyle yapılacaktır. İlk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğüne alınacak zemin kaplama malzemesi ihalesi e-ihale yöntemiyle yapıldı. 2 firmanın teklif verdiği ihale 2 oturum şeklinde gerçekleşti” diye konuştu.

İHALE SONUÇLARI YİNE E-KAP’TAN GÖRÜLECEK

Başkan Yardımcısı Çöplü, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden yapılacak e-ihalelere katılmak isteyen firmaların Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri halinde ihalelere elektronik ortamda teklif sunabilecekler ihale sonuçlarını da yine Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden öğrenebilecekler” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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