Belediye dilimlenmiş ekmek alıyor

Çorum Belediyesi Dinlenmiş Ekmek Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve toplam yaklaşık maliyeti 300 bin TL olan ihaleyi 2 firma katıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kısırlaştırma, tedavi ve aşılanma hizmetleri sürecinde gözetim altında tutulan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere 36 bin kilogram bir günlük dinlenmiş ekmek alımını kapsayan ihalede Çorum BELTAŞ Enerji tarafından 270 bin TL teklif verilirken, Nasip Unlu Mamüller firması da 315 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

