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Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Çorum Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Çorum Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

31 Mart 2020 Salı 21:42
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Dezenfekte çalışmaları kapsamında öncelikli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yerlerin tekrar tekrar dezenfekte edildiğini vurguladı.

Otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, şehirlerarası otobüs terminali, belediye birimleri, konteynırlar, camiler, okullar, çocuk oyun alanları, park ve yeşil alanlar, eczaneler, iş hanları, taksi durakları, meslek örgütleri gibi yerlerde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat etmelerini bekliyoruz.” dedi.

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