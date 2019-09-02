Belediye derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Çorum Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye son zamanlarda yoğun yağışlardan kaynaklanan taşkınların önüne geçmek için şehirde bulunan derelerde temizlik çalışması yapıyor.

Karakeçili Mahallesi’nde Ahçılar Bağlarından geçen Sıklık Deresi’nde temizlik çalışmalarını başlatan ekipler, inşaat atıklarından oluşan moloz yığınlarını ve çevresel atıkları temizlemeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Ekiplerimiz pis görüntü ve inşaatlardan atılan molozların ve çöplerin dere yataklarından temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız sel baskınlarını önlemek ve yağmur suyunun yaşam alanlarına zarar vermeden şehrin dışına deşarj etmektir.

Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasından kaynaklanan hastalık taşıyıcı haşerelerin, sivri sineklerin ve böceklerin halkımızı rahatsız etmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Tuncel, vatandaşlara çağrıda bulunarak dere yataklarının olduğu bölgelere çevresel atık ve moloz atıklarının dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu. (Haber Merkezi)