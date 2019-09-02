Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Ekiplerimiz pis görüntü ve inşaatlardan atılan molozların ve çöplerin dere yataklarından temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız sel baskınlarını önlemek ve yağmur suyunun yaşam alanlarına zarar vermeden şehrin dışına deşarj etmektir” dedi.

Belediye derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Ekiplerimiz pis görüntü ve inşaatlardan atılan molozların ve çöplerin dere yataklarından temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız sel baskınlarını önlemek ve yağmur suyunun yaşam alanlarına zarar vermeden şehrin dışına deşarj etmektir” dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:52
Belediye derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Çorum Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, derelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye son zamanlarda yoğun yağışlardan kaynaklanan taşkınların önüne geçmek için şehirde bulunan derelerde temizlik çalışması yapıyor.

Karakeçili Mahallesi’nde Ahçılar Bağlarından geçen Sıklık Deresi’nde temizlik çalışmalarını başlatan ekipler, inşaat atıklarından oluşan moloz yığınlarını ve çevresel atıkları temizlemeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Ekiplerimiz pis görüntü ve inşaatlardan atılan molozların ve çöplerin dere yataklarından temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız sel baskınlarını önlemek ve yağmur suyunun yaşam alanlarına zarar vermeden şehrin dışına deşarj etmektir.

Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasından kaynaklanan hastalık taşıyıcı haşerelerin, sivri sineklerin ve böceklerin halkımızı rahatsız etmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Tuncel, vatandaşlara çağrıda bulunarak dere yataklarının olduğu bölgelere çevresel atık ve moloz atıklarının dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
CHP'den suç duyurusu
CHP'den suç duyurusu
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
“Yapılan paylaşımı esefle kınıyoruz”
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
Av. Özdel: “Adli yılın açılışı adaletin kapanışı olmasın"
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
“Atatürk’ü sevenlere hakaret etmek hiç kimsenin haddi değil”
Adli yıl açıldı
Adli yıl açıldı
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”
Hacı Bektaş’ta “Muharrem Lokması”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim