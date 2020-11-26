Belediye, dere üzerini kapatacağı beton blokları kendi tesislerinde üretiyor

Bu yıl asfalt sezonunda 100 bin ton asfaltı şehrin cadde ve sokaklarıyla buluşturan Çorum Belediyesi, alt ve üstyapı maliyetlerini de en aza indiriyor. Fevzi Çakmak 3. Caddenin Erzurum Dede Caddesiyle birleştiği noktada derenin ıslah edilerek üzerinin kapatılması için gerekli olan beton bloklar Çorum Belediyesi Melikgazi Taş Ocağındaki tesislerde dökülüyor.

Fevzi Çakmak 3. Cadde ile Erzurum Dede Caddelerinin kesiştiği noktada yer alan derenin üzerinin cadde genişliği kadar kapatılacağını belirten Başkan Aşgın, “Bu iki caddenin birbirine bağlantı noktasında bir dere yatağı bulunuyor. Bu dere yatağını 120 metrelik kısmının ıslah edilerek üzerinin kapatılması gerekiyor. Derenin üzerini kapatmak için gerekli olan 100 adet 40 cm kalınlığında 120cm genişliğindeki beton blokları Melikgazi Taşocağımızda döküyor. Yolu bir an evvel hizmete açmak ve zamandan da tasarruf etmek için yoğun bir şeklide çalışıyoruz.” dedi.