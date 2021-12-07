Belediye denetimlere hız verdi

Ekmek ve pide fırınları, yufka üretimi yapan imalathaneler, kasaplar ve marketleri denetleyen ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve işyerlerindeki hijyen kurallarını denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca denetim yaptıkları işletmelerde Covid-19 tedbirleri hakkında da esnaflara bilgilendirme yaptı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, toplum ve halk sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi konusunda her türlü tedbiri aldıklarını, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini söyledi.