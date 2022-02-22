Belediye'den eğitime tam destek 

İşbirliği protokolü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak birçok alanda güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, “Gençlerimizi ve öğrencilerimizi de ihmal etmiyoruz” dedi.

“ÇORUM BİLİM ŞENLİĞİ” YAPILACAK

İki ayrı protokole imza attıklarını belirten Başkan Aşgın “Protokollerimizden birisi bilim şenliği. Bu kapsamda 10 noktada yapılacak olan bilim şenliğine Çorum Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Gençlerimizin ürettikleri o ilmi fikirleri ve bilim eserlerini hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız” dedi.

BELEDİYEDEN OKULLARA KİTAP DESTEĞİ

İkinci protokolün ise okullara kitap desteği sağlanmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Kütüphanesiz okul kalmasın” projesine destek verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın “Çorum Belediyesi olarak 40’a yakın Z kütüphane yaptık. Şuan yeni ihalesini yaptığımız 4 adet daha Z kütüphanemiz var. Tabi bu kütüphaneler, kitaplarla kıymetli oluyor. Bu anlamda kütüphanelerimizin kitap stoklarını hem sayısal, hem de içerik olarak artırmasına Çorum Belediyesi olarak destek oluyoruz. Yaptığımız protokolle okullarda açılan bu kütüphanelere kitap desteğini sağlamış olacağız. Yaptığımız işbirliği protokollerinin gençlerimize Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

KODEK’TEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’te eğitime sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum’da kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında, kütüphanelerin içeriğini doldurulması konusunda Başkan Aşgın’dan desek istediklerini anlatan Kodek, “Kendileri her zaman olduğu gibi bizi kırmadı. Yapılan kütüphanelerimize kitap yardımı noktasında iş birliği protokolümüzü başkanımızın tensibiyle imzaladık. Diğer iş birliğimiz ise yılsonu yapacağımız TÜBİTAK bilim şenliğimizde lojistik destek sağlanması olacak. Bu önemli etkinlikte de başkanımız bizleri kırmayarak her türlü desteği vereceğini söyledi. Başkanımıza bizlere yapmış olduğu destekler için teşekkür ediyoruz.” dedi.

