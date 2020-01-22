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Belediye'den anında müdahale

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz gün yağan kar yağışı sonrası şehrin genelinde kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışmalarını tamamlarken, karla mücadele ekiplerinin de vatandaşlardan gelen istek ve taleplere anında müdahale ettiği bildirildi.

Belediye'den anında müdahale

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz gün yağan kar yağışı sonrası şehrin genelinde kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışmalarını tamamlarken, karla mücadele ekiplerinin de vatandaşlardan gelen istek ve taleplere anında müdahale ettiği bildirildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:30
Belediye'den anında müdahale

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından oluşturulan karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışıyla birlikte sahada çalışmalarına başlarken, Alo 153 Zabıta'ya gelen istek ve şikâyetlere anında müdahale edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gündelik hayatı olumsuz etkileyebilecek alanlarda yaptıkları etkin bir çalışmayla bir aksilik olmadan çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Gelen talepleri de en kısa sürede neticelendirdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza ilave olarak vatandaşlarımızın da taleplerini en kısa sürede çözecek çalışmalar yaptık. Çok şükür bir aksilik olmadan da çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Akkent Mahallesi başta olmak üzere kaldırım ve parklarda da kar temizleme faaliyetlerini kalabalık bir ekiple sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Aşgın, Mehmetçik Parkı, Adliye Parkı, Rüstem Eren Parkı, Adil Candemir Parkı, Bosna Parkı, Şehitler Parkı, Pir Baba Parkı, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı’nda bulunan yürüyüş yolları, kameriyeler ve çocuk oyun alanlarında temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

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