Belediye'den 2 kültür yayını

Belediye şehrin hafızasına ışık tutan araştırmacıların ve kitapseverlerin faydalanacağı tanıtıcı eserleri Çorum'a kazandırmaya devam ediyor. Yayın hayatına kazandırılan kitaplar "Çorum Camilerinde Ahşap Sanat Eserleri" ve "Çorumlu Bestekârlar Güftekârlar ve Müziğe Emek Verenler" isimli iki eserden oluşuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, alt ve üstyapıya yönelik çalışmalarımızın yanında kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek kültür yayını çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Yağbat, “Yayınladığımız bu kıymetli eserleri hemşehrilerimiz Kent Arşivimize gelerek ücretsiz temin edebilirler" dedi.