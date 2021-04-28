Belediye demir satın aldı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşaat işlerinde kullanılmak üzere 100 ton muhtelif çaplarda nervürlü inşaat demiri alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 521 bin 667 TL olan ihaleye üç firma katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra tekliflerine geçildi.

Buna göre Sempay Yapı İnşaat 620 bin TL teklifte bulunurken, Çelebioğlu İnşaat 522 bin 500 ve Zen Filo Otomotiv ise 638 bin 700 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

