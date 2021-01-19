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Belediye demir malzeme alıyor

Çorum Belediyesi demir malzeme almak üzere ihale düzenledi.

Güncel 19.01.2021, 20:06
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Belediye demir malzeme alıyor

Demir Malzeme Alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından tekliflere geçildi.

Buna göre yaklaşık maliyeti 227 bin 722 TL olan Çorum Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nce muhtelif işlerde kullanılmak üzere 7 kalem demir malzemenin alımını kapsayan ihalede Çelebioğlu İnşaat Ticaret Sanayi 244 bin 300 TL, Binkok Yakıt Gıda Tarım Hayvancılık Madencilik firması 245 bin 838 TL, İpek Hırdavat Demir Çelik Elektrik firması 248 bin 440 TL, Sende Al İnşaat Malzemeleri firması 254 bin 300 TL, Dek Taahhüt Enerji Yapı İnşaat Tarım Hayvancılık firması 262 bin 528 TL ve Turanlar Yapı Malzemeleri İnşaat firması ise 266 bin 400 TL teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların tekliflerinin ve ilgili belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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