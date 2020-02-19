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Belediye demir alıyor

Çorum Belediyesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Demir Malzeme Alımı için ihale düzenledi.

Belediye demir alıyor

Çorum Belediyesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Demir Malzeme Alımı için ihale düzenledi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:00
Belediye demir alıyor

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katılarak teklif sundu.

Çorum Belediyesi bünyesindeki tüm müdürlüklerin saha çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli teknik özellik ve ebatlarda 95 kalem demir malzeme alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 422 bin 242 TL olan demir malzeme alım ihalesinde ilk olarak firmaların belgeleri incelendi.

Buna göre As Metal Sanayi Ticaret ile Bek Tarım Taahhüt İhracat firmalarının teklifleri eksik evrak nedeniyle değerlendirme dışı tutuldu. İpek Hırdavat 375 bin 439 TL teklif ile en düşük teklifi verirken, Turanlar Yapı Malzemeleri’nin teklifi ise 393 bin 525 TL’de kaldı.

Komisyon Başkanı Sayın tekliflerin değerlendirilerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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