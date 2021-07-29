Belediye Çorum’un hava fotoğrafını hazırlatacak

2021 Yılı Sayısal Renkli Hava Fotoğrafı hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye altı firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 131 bin 250 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre 1 Adet 2021 Yılı Sayısal Renkli Hava Fotoğrafı Çekimi ve 1/2000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Hizmet Alımını kapsayan ihalede en düşük teklifi Kuzey Mühendislik İnşaat Sanayi 92 bin 844 TL ile verdi. Körfez Haritacılık’ın 96 bin 900 TL teklif verdiği ihalede Mas Havacılık 138 bin TL, Özerler Mühendislik 248 bin TL, BMD Harita Mühendislik 289 bin TL ve Lamda Mühendislik ise 312 bin 500 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Karacaköylü ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Eray UZUN)

