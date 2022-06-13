Belediye, Çorumlu ressamın sergisini açıyor

Ressam Mustafa Serdaroğlu’nun hayat hikayesi ve resim yeteneğini keşfetmesinin başlı başına bir film konusu olabileceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, sadece tükenmez kalem kullanarak resim yapan Çorumlu ressamın 14 Haziran 2022 Salı günü saat 15.00’te Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak ve 11 gün açık kalacak sergisine tüm Çorumluları davet etti.

“TEK GAYEM GENÇLERE ÖRNEK OLMAK”

Sergisine tüm Çorumluları davet eden Ressam Serdaroğlu, resimlerine bakanların muhakkak kendileriyle alakalı bir şeyler bulacaklarını söyledi. İçinde bulunduğu sıkıntıları resimle aştığını ifade eden 63 yaşındaki Çorumlu Ressam, “Çorum’da güzel bir sanat galerisi var. Orayı bilmeyen, görmeyen insanlar var. Bir de gençler oraya gelmeli. İlla resim olması önemli değil insanlar hem kendini ruhsal anlamda dinç tutacak hem de çevresine faydalı olabilecek veya yeteneklerini ortaya çıkarabilecek işlerle uğraşmalı. Benim en büyük gayem bu konuda örnek olmak” dedi. (Haber Merkezi)

