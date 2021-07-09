Belediye, Çorum’a modern “hayvan hastanesi” yapacak

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Net Soru Net Cevap” programında gençlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bir soruya cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hayvan Hastanesi projesi hakkında da bilgi verdi.

Belediye Başkanı Aşgın “Bu şehrin taşı, toprağı, havası, suyu, insanı bize emanet dolayısıyla hayvanı da bize emanet. Şu anda bizim Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Nerede yaralı, kimsesiz, bakıma muhtaç bir hayvanımız varsa biz ona sahip çıkıyoruz. Kedi evleri ve köpek kulübeleri yapıp şehrin çeşitli noktalarına koyuyoruz. Özellikle kış mevsiminde, hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanları için doğaya yem bırakıyoruz. Bu hizmetimizin çıtasını yükseltmek için bir çalışma başlattık.

Hayvan hastanesi yapıyoruz. Bununla ilgili olarak meclisten karar çıkarttık. Mevcut rehabilitasyon merkezimizin olduğu, Bahabey Çamlığı içerisine güzel bir alan oluşturduk, şu anda projesi hazırlanıyor. Hastanemizde aynı anda 3 hayvan ameliyatı yapılabilecek. Gerektiği durumda normal hastaneler gibi yatılı olarak da hasta ve yaralı hayvanların ilaç takibi ve tedavisi yapılacak. Şu anda hayvan hastanesiyle ilgili proje hazırlama çalışmalarımız son noktaya geldi” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

