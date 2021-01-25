Belediye, ÇORBİS’e yedek parça ve kontör alımı yaptı

Akıllı Bisiklet Sistemleri Yedek Parça ve Kontör Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Belediyesi hizmeti olan Akıllı Bisiklet Uygulaması’nın (ÇORBİS) bir parçası olan bisikletlere ait orijinal yedek parça ve sistemin vatandaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kısa mesaj (SMS) kontörü alımı için yapılan ve yaklaşık maliyeti 125 bin 241 TL olan ihaleye katılan Yapıdrom Teknoloji firması tarafından 121 bin 250 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmanın belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)