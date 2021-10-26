Belediye, çöp kovalarını yeniliyor

Şehir merkezimizde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan çöp kovalarının yenilenmesiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, kullanılmayacak duruma gelen çöp kovalarının yerine yeni çöp kovaları monte ediyor. Sallamalı çöp kovaları sigara küllüklerini de içinde barındırıyor. Özellikle sigara izmaritlerinin yol ve ağaç kenarlarına atılmasından dolayı gelen şikâyetleri değerlendiren ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan yeni bölgelerin tespitini sağladı ve yapılan plan doğrultusunda bu bölgelerde de çöp kovası monte etmeye başladı.” dedi.

