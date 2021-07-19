Belediye, çöp konteynırlarını düzenli olarak yıkıyor

Temizlikte marka kent unvanı ile çalışmalar gerçekleştiren Çorum Belediyesi, evsel atık konteynırlarını düzenli olarak yıkıyor. Yıkama çalışmaları ile kötü koku ve karasinek oluşumunun önüne geçiliyor.

Konteynırlarda evsel atıklardan meydana gelen asit maddesinden dolayı konteynır dibinde çürümelerin meydana geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Bu durum konteynırların ömrünü kısalttığı için bakım maliyetleri artmaktadır. Yıkama çalışması ile asit maddesi giderildiği için çürüme minimize edilerek konteynırların kullanım ömrü uzamaktadır. Düzenli olarak yaptığımız yıkama çalışmaları ile konteynırları vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz bir şekilde sunuyoruz.” dedi.

Özellikle Kurban Bayramı sonrası konteynırlarda meydana gelen kokuyu minimize etmek için ekiplerimiz bayramda ve bayramdan sonrada yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek.

SU JETLERİ DEVREDE

Özellikle yaz mevsiminde kaldırımlardaki ağaçlardan düşen meyvelerin ezilmesi ile meydana gelen meyve şilepeleri ve konteynır yerlerinde daha kapsamlı yıkama çalışması yapmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine su jeti alındı.

Su jetleri ile kaldırım ve yolların daha temiz olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Daha temiz bir Çorum için aşkla çalışıyoruz.” diye konuştu.