Belediye çocuk oyun grubu satın alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı. İhalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre ilimiz park ve yeşil alanlarından kullanılmak üzere montaj dahil 8 Kalem Salıncak, Tahterevalli, Zıpzıp ve çocuk oyun grubunun alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 5 milyon 50 bin TL olan ihalede Polfisan Kent Mobilyaları İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından 4 milyon 219 bin TL teklif verildi.

İhalede 4 milyon 870 bin 950 TL’lik teklif sunan Irmak Oyuncak Park ve Bahçe Ekipmanları firması ile 4 milyon 962 bin 750 TL’lik teklif veren Merida Park Ekipmanları firması ise eksik belge nedeni ile ihale dışı kaldı.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

