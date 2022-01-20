Belediye CNG satın aldı
Güncel 20.01.2022, 18:48
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Çorum Belediyesi Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Turgut Özal İş Merkezi içindeki Belediye Toplantı salonlarından birinde düzenlenen ihaleyi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığındaki komisyon yaptı.
Belediye Tıbbi Atık Tesisi’nde yakıt olarak kullanılacak 12.000 Sm3 sıkıştırılmış doğal gazın satın alma işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 152 bin TL olan ihalede Tez Oksijen tarafından 144 bin TL teklif sunuldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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