Belediye çimento aldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleyi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığındaki komisyon yönetti.

Belediye Fen işleri Müdürlüğü, bordür, beton ve inşaat işlerinde kullanılmak üzere 4 bin ton CEM I 42,5 R -TS EN 197-1 Dökme Çimento, 300 Ton CEM I 42,5 R-TS EN 197-1 Torba Çimento, 15 Ton CEM I 52,5 R- Süper Beyaz Portland Çimentosu (Torbalı) alımını kapsayan ve 5 milyon 659 bin 59 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihaleye iki firma katıldı.

Buna göre Emre Kellegöz 4 milyon 846 bin TL ile en iyi teklifi sunarken, Çelebioğlu İnşaat 6 milyon 240 bin 275 TL teklif verdi. Komisyon Başkanı Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

