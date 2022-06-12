Belediye çevre yolu kenarına 700 adet yetişmiş ağaç dikiyor

Park bahçe ve yeşil alanları günden güne artıran, çeşitli bitki türleri ile vatandaşların dinlenebilecekleri ve hoş vakit geçirecekleri alanlar oluşturan Çorum Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında ağaç dikme çalışmalarını sürdürüyor. Çorum’un yeşil şehir imajıyla konuşulan bir şehir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Biz de hemşehrilerimiz de şehir dışına çıktığımızda Çorumlu olduğumuzu öğrendiklerinde ‘Çorum ne kadar hoş bir şehir, yeşil alanları, parkları ne kadar güzel’ ifadeleriyle karşılaşıyoruz ve bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu izlenimin devamı için Belediye olarak ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Çevre Yolu kenarının ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerimiz, çınar yapraklı dut, süs eriği, süs elması, mavi servi, laylandi ve mavi ladin olmak üzere yaklaşık 700 adet yetişmiş ağaç fidanı dikiyor” dedi ve çevre yolu kenarının ağaçlandırılması ile birlikte Çorum’a gelenleri ve şehre uğramadan geçenleri Çorum’un yeşil yüzü ile karşılayacaklarını söyledi.

ÇORUM AĞAÇ DİKMEDE GUNNİES REKORUNU ELİNDE BULUNDURUYOR

Şehrimize kazandırdıkları yeşil şehir imajını Gunnies Rekorlar kitabına girdiğimiz ‘1 Saatte En Fazla Ağaç Dikme Rekoru’ ile zirveye çıkardıklarını belirten Başkan Aşgın, bunun kolay bir rekor olmadığını söyledi. Aşgın, “Rekoru korumak ve bu imaja layık olmak için yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz” dedi.