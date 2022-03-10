Belediye çalışanlarının mesaileri gündeme taşındı

Belediye Meclisi’nin önceki gün düzenlenen Mart ayı oturumunda konuşan Yılmaz, “Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 350 personel, Kültür ve Spor İşlerinde çalışan yaklaşık 80 personelin ve bir birimde daha ek mesai ücretlerinin ödenip ödenmediği ile alakalı geçtiğimiz günlerde mahkemelik olunduğuna dair haber çıkmıştı.

Çorum Belediyesi’ni işveren sendikasına üye yaptınız. Biz bunun doğru olmadığını savunmuştuk. Ama Lemzi Bey işin doğrusunun bu olduğunu beyan etti. İlk sözleşmeyi imzaladınız büyük zam verdik dediniz. CHP grubu olarak ‘siz zam vermediniz rakamları yuvarladınız iyi bir şey yapmış havası estirildi’ dedik. Bu açıklamamıza Çorum Belediyesi değil mevcut sendika başkanı bize cevap verdi ve geldiğimiz nokta bu. Bir önceki sözleşmede ‘işçi 5 buçuk gün 45 saat çalışır’ maddesini bir tadilat yapma isteği var mıdır? Çorum Belediyesi’ne sendikanın şikâyeti üzerine iş müfettişi gelmiş midir? Müfettiş şirket çalışanlarını haklı bularak yaklaşık 4 buçuk milyon TL’lik ödenmesine hükmetmiş midir? Bunun karşılığında idare ve sendikanın pazarlığı olmuş mudur? Hak edilmiş haklar ve emekler var, konunun kamuoyuna açıklanmasını grubum adına talep ediyorum. Bir başka hususta kadrolularda yaklaşık 90 personel ile 3 ay geçmesine rağmen sözleşme imzalanmadığı yönünde bilgiler geldi bu konuda da açıklama yapmanızı rica ediyoruz” dedi.

“BİZİM KİMSENİN MESAİSİYLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK”

Yılmaz’ın sorularına yanıt veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise, “Geçen yıl 2021 ve 2022 yılının sonunu ifade edecek şekilde bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmede asgari ücret 2 bin 500 lira iken biz 4 bin 500 liralık bir kazanç ifade ettik. Toplu sözleşmeyi imzaladık. İşçilerimiz en az 4 bin 500 lira maaş aldılar. Bu sözleşmemiz şu anda yürürlükte olan bir sözleşmedir. Diğer sözleşme ile ilgili de biz işveren sendikası olarak tekliflerimizi sunduk. Hak- İş Sendikası da bizim sunduğumuz teklifleri değerlendiriyor. Parasal konular ve sosyal haklarla ilgili 2 ya da 3 maddemiz kaldı. Muhtemelen gelecek hafta sonuçlanacak. Müfettişle ilgili, bizim mesai paralarını vermeme ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok” dedi. (Taner ŞİMŞEK)