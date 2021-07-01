Belediye, çalışanlarına maaş farkları ödendi 

Çorum Belediyesi, toplu sözleşmeden kaynaklanan maaş farklarını işçilerin hesabına yatırdı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın açıkladığı ve çalışanların bayram ettiği toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük maaş farkları 1 Temmuz 2021 itibariyle işçilerin hesaplarına yatırıldı. Çorum Belediyesi’nin işçisinin yanında olduğunu bu sözleşmeyle bir kez daha gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Belediye çalışanı olmak bu şehre emek vermek, bu şehrin her sokağına karış karış hizmet götürmek demek. Parklarımız, yollarımız düzgün ve temizse, musluğu açtığımızda suyumuz temiz ve sağlıklıysa kısacası bu şehirde müreffeh bir şekilde yaşıyorsak bunun gizli kahramanları belediye çalışanlarıdır. Bunu göz önünde bulundurarak geçtiğimiz günlerde 1400 çalışanımızı ilgilendiren toplu sözleşme ile işçi maaşımızı ortalama 4 bin 500 yaptık. Mesai arkadaşlarımızın hak kaybına uğramaması için bu 1400 kardeşimizin hesaplarına geçtiğimiz aylardan kaynaklanan maaş farklarını yatırdık” dedi.

Toplu sözleşmeyle bayram eden 1400 belediye personeli önceki aylardan kaynaklanan maaş farklarının hem bayram öncesi hem de maaş arası bir tarihte ödenmesiyle ikinci kez mutluluk yaşadı. (Haber Merkezi)

