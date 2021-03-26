Belediye çalışanlarına Kişisel Verilerin Korunması eğitimi

Çorum Belediyesi, bünyesinde yönetici ve çalışanlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye çalışanlarına Kişisel Verileri Koruma Kanunu uygulanması eğitimi verildi. Bu proje sayesinde, Çorum Belediyesi’nin kişisel verilerinin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek vatandaşlara sunduğu hizmetlerde kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutmasını ve bu verilerin belediye hizmetlerinde kullanılması sırasında özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak. Turgut Özal konferans salonunda gerçekleşen eğitimi uzman Hakan Şahin verdi.

Belediye çalışanlarının sorduğu soruları da cevaplayan Şahin, eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

