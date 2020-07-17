Belediye “çalı türü bitki alımı” ihalesi yaptı
Çorum Belediyesi, mücavir alan sınırları içerisinde bulunan park, yeşil alan ve refüjlere dikilmesi amacıyla 29 bin adet çalı türü bitki alımı ihalesi yaptı.
Güncel 17.07.2020, 21:20
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Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 4 firma başvuru yaptı.
Yaklaşık maliyeti 213.766,67 lira olarak belirlenen ihalede, Kristal Yapı 108.400, Özbaşlar Peyzaj 205.504, Berr Tedarik Ldt. Şirketi 206.650 ve Glocal Tarım 237.350 lira teklifte bulundu. İhale sonucunun ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi. (Haber Merkezi)
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