Belediye, borç yapılandırmaları için başvuruları almaya başladı

Çorum Belediyesine olan borçlarının faiz indirimleri ile birlikte yapılandırılması için başvuruları almaya başladıklarını dile getiren Lemzi Çöplü, 31 Ağustos 2020 öncesi borçların yapılandırma kanunu içerisine alındığını ve vatandaşa büyük bir kolaylık sağlandığını belirtti. Çöplü, “Çıkartılan 7256 sayılı kanun ile vatandaşlarımıza geçmiş dönem borçlarını ödemek için büyük bir imkan sunulmuştur. Belediyeler de bu kapsam içerisine dahil edilerek belediyeye borcu olan vatandaşlarımız da bu fırsattan yararlanabilecek. Bu zamana kadar borçlarını ödeyememiş olan vatandaşlarımız belediyemize gelerek borçlarını yapılandırma imkânından faydalanabilirler.” dedi.

BORÇLAR ONLİNE TAHSİL EDİLEBİLECEK

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, belediyeye borcu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların internet üzerinden ön başvurularını yapabileceklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle belediyeye gelerek bizzat başvurmak istemeyen vatandaşlar için e-belediyecilik kapsamında hizmete sundukları adresten online olarak başvuru yapabileceklerini hatırlatan Çöplü, “7256 sayılı yasa kapsamında Belediyemize ait 31 Ağustos öncesine ait su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve diğer borçlarla ilgili yapılandırmalar yapılabilecek. Yapılandırılan borçlara 6 aydan 18 aya kadar ikişer aylık dönemler halinde ödeme imkânı sağlanacak. Ancak borçların 31 Ocak 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi durumunda tüm gecikme cezaları ve faizlerin neredeyse %95’i düşecek ve sadece borcun aslının ödenmesi gibi birçok kolaylık da sağlanacak. yapilandirma.corum.bel.tr adresinden yapılandırma yapmak isteyenler online başvuru yapabilecekler.” dedi.

PEŞİN ÖDEMELER DAHA AVANTAJLI

Borç yapılandırmalarında peşin ödemelerin daha avantajlı olacağını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların bir an önce başvurularını yaparak son günlere bırakmamalarını istedi.