Belediye biyosidal ürün satın alıyor

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan 1000 litre Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç,400 litre Residual İnsektisit İlaç, 110 kilogram Neonicotinoid Grubu Resıdual İnsektisit İlaç ve 600 litre Uçkun İnsektisit (Cypermethrin) İlaç ile 800 litre Uçkun İnsektisit (Permethrin) İlacı kapsayan ihalede Ekinoks firması birinci kısım için 228 bin, ikinci kısım için 56 bin, üçüncü kısım için 42 bin 350, dördüncü kısım için 96 bin ve beşinci kısım için ise 130 bin 800 olmak üzere 553 bin 150 TL teklif verdi. Anatolia A.Ş sadece dördüncü kısım için 58 bin 950 TL teklif sunarken; Kamer Çevre ise birinci kısım için 285 bin, üçüncü kısım için 51 bin 700 TL, dördüncü kısım için 129 bin ve beşinci kısım için ise 172 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine iletileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)