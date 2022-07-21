Belediye bir günde iki park açıyor

Çorum’un birbirinden güzel park, bahçe ve yeşil alanlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin hoş vakit geçirebilecekleri yeşil alanları her geçen gün daha da artırıyoruz. Mevcut semt parklarımızın ise bakımlarını sürekli olarak yapıyor tahrip olanları yeniliyoruz. Yeni yaptığımız bir parkımıza 15 Temmuz gazimizin adını verdik. Bahçelievler Mahallemizde tadilatını yaparak yenilediğimiz bir parkımıza da şehrimizin sevilen gazetecilerinden birinin ismini verdik. Bu iki güzel parkımızı şehrimize kazandırdık ve 22 Temmuz 2022 Cuma günü açılışlarını yapacağız” dedi. Başkan Aşgın, her iki açılışa da tüm Çorumluları davet etti.

DUAYEN GAZETECİ MUSTAFA YOLYAPAR’IN İSMİ PARKTA YAŞAYACAK

Şubat 2022 Belediye Meclisi kararıyla Bahçelievler Mahallesi 5. Sokak üzerinde bulunan Beyaz Park’a 2014 yılında 48 yaşında iken hayatını kaybeden Çorum’un sevilen simalarından Usta Gazeteci Mustafa Yolyapar’ın ismi verilmişti.

Parkın tadilat ve yenileme işlemleri Çorum Belediye tarafından yapılarak park açılışa hazır hale getirildi. 22 Temmuz Cuma Günü saat: 11.00’de Gazeteci Mustafa Yolyapar parkının açılışı yapılacak.

15 TEMMUZ GAZİSİ TURGUT ASLAN PARKI DA AYNI GÜN AÇILIYOR

Çorum Belediyesi, Kapaklı 51. Sokakta yapımını tamamladığı parka 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ismini verdi. Başkan Aşgın’ın incelemelerde bulunduğu park Gazisi Turgut Aslan’ın katılımıyla 22 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da açılacak.



